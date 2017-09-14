مقتل 25 شخصا على الأقل في حريق بمدرسة دينية في ماليزيا

كوالالمبور- (د ب أ)

أفاد تقرير إعلامي محلي نقلا عن سلطات الطوارئ بأن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في المدينة أن الحريق اندلع الساعة 0544 صباحا بالتوقيت المحلي (2144 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، حسب ما ذكرت صحيفة "ستار أونلاين".

وقال متحدث باسم الإدارة للصحيفة: "بناء على معلوماتنا حتى اللحظة، لقي 25 طالبا ومعلما حتفهم في الحريق. ما زال فريقنا في الموقع".

واندلع الحريق في الأماكن المخصصة للنوم بالمدرسة الثانوية الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 20 من القتلى تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما.

وتم نقل خمسة مصابين إلى المستشفى.

وكافح النيران 43 من رجال الإطفاء في ذلك الحريق الذى يشتبه في أنه ناتج عن ماس كهربائي.