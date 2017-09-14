أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 25 شخصا على الأقل في حريق بمدرسة دينية في ماليزيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 25 شخصا على الأقل في حريق بمدرسة دينية في ماليزيا

05:11 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

مقتل 25 شخصا على الأقل في حريق بمدرسة دينية في ماليزيا

كوالالمبور- (د ب أ)

أفاد تقرير إعلامي محلي نقلا عن سلطات الطوارئ بأن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في المدينة أن الحريق اندلع الساعة 0544 صباحا بالتوقيت المحلي (2144 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، حسب ما ذكرت صحيفة "ستار أونلاين".

وقال متحدث باسم الإدارة للصحيفة: "بناء على معلوماتنا حتى اللحظة، لقي 25 طالبا ومعلما حتفهم في الحريق. ما زال فريقنا في الموقع".

واندلع الحريق في الأماكن المخصصة للنوم بالمدرسة الثانوية الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 20 من القتلى تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما.

وتم نقل خمسة مصابين إلى المستشفى.

وكافح النيران 43 من رجال الإطفاء في ذلك الحريق الذى يشتبه في أنه ناتج عن ماس كهربائي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • امرأتان متهمتان بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم تمثلان أمام

    أخبار

  • الشرطة الماليزية تحتجز سيدة لإهانتها الملك على موقع الفيسبوك

    أخبار

  • انفجارات بسبب حريق كهربائي في مترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية

    أخبار

  • القضاء الماليزي يوجه الاتهام الى امراتين في مقتل كيم جونغ نام

    أخبار

إعلان

cf3cc1025a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين