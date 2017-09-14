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تفاصيل تعيين أستاذ زراعة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة سوهاج

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تفاصيل تعيين أستاذ زراعة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة سوهاج تفاصيل تعيين أستاذ زراعة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة سوهاج

التحرير

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أثار القرار رقم 1411 لسنة 2017 للقائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج الدكتور صفا محمود، والذي يقضي بتعيين الدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله على الأستاذ بكلية الزراعة بسوهاج، مشرفا على عمادة كلية الحقوق بالجامعة، وذلك لمدة عام، ردود أفعال واسعة غلب عليها التعجب.

وأوضح الدكتور صفا محمود، أن كلية الحقوق بجامعة سوهاج لا يوجد بها إلى الآن كادر أستاذ أو أستاذ مساعد، ومنصب العميد يجب علي من يتولاه أن يكون أستاذا بالكلية، وفي حالة عدم وجودة يتم تعيين العميد من أي كلية طبقا لقانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أنه خاطب عددا من الجامعات لترشيح عميد لكلية الحقوق بسوهاج، لكن دون جدوى. 

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وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور حازم عبد الرحمن شغل منصب وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، كما أشرف علي على الكنترولات الخاصة بكلية الحقوق، مضيفًا أن كلية الزراعة تطبق نظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق وهي الأقرب للقرار.

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التحرير

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