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اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بقضية "داعش عين شمس"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بقضية "داعش عين شمس"

03:00 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، محاكمة 14 شخصًا، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس.

ووجهت النيابة للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطي" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

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