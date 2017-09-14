اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بقضية "داعش عين شمس"
اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بقضية "داعش عين شمس"
03:00 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، محاكمة 14 شخصًا، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس.
ووجهت النيابة للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطي" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
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