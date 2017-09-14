مدير الحماية المدنية: سيطرنا على حريق المصرية للاتصالات بـ15 سيارة إطفاء

كتب - فتحي سليمان:

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الخميس، في أحد المباني التابعة للشركة المصرية للاتصالات بمنطقة السبتية بالقاهرة.

وقال اللواء علاء عبدالظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية أن النيران التهمت محتويات المبني.

واوضح عبدالظاهر في تصريحات خاصة لمصراوي أن ادارة الحماية المدنية دفعت بـ 15 سيارة اطفاء للسيطرة على النيران التي اندلعت في أحد مباني الورش التابعة للشركة بينهم ٤ خزانات كبيرة.

وأضاف عبدالظاهر أن الحريق لم ينتج عنه اي إصابات او خسائر بشرية، مشيرا إلى أن النيران التهمت محتويات المبني ونجح رجال الإطفاء في منع خطر امتداد السنة اللهب إلى المباني المجاورة.