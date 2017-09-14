«الوطنية للصحافة»: «الاستعلامات» استعادت دورها مع قدوم ضياء رشوان

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قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة العامة للاستعلامات، استعادت دورها الأساسي في توضيح الصورة للإعلام الخارجي، مع قدوم الدكتور ضياء رشوان، رئيسًا لها، مدللًا على ذلك بعقد «رشوان» اجتماعًا مع المراسلين الأجانب، لتوضيح «ما صدر فى تقرير (هيومن رايتس ووتش) المشبوه ضد مصر».

وأضاف حسن، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن الهيئة أصدرت تقاريرًا باللغات الإنجليزية والفرنسية للرد على كل هذه مزاعم المنظمة الدولية، مستكملًا: «رشوان فتح المجال لتوجيه الأسئلة بشأن التقرير، كما أنه لأول مرة يُعقد مثل هذه المؤتمرات منذ فترة كبيرة.. الهيئة بدأت تستعيد دورها كمتحدث مع الإعلام الأجنبي».

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وأكد وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهدف من الاجتماع مع المراسلين الأجانب يعود إلى تصحيح العديد من المفاهيم سواء داخل مصر أو خارجها.