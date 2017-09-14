اليوم.. محاكمة المتهمين باختطاف واغتصاب ربة منزل بعين شمس

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة سائق وتابعه في اتهامهما باختطاف ربة منزل واغتصابها.

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، أن المجني عليها "هناء.س"، استقلت سيارة أجرة في الطريق لمنزلها بعين شمس في سبتمبر 2014، وعند نزول الركاب، أشهر المتهمان "محمد.ر" سائق، و"إسلام.ح" تباع، سلاحا أبيض "مطواة" في وجهها، مما أثار الرعب في نفسها وشل مقاومتها، واصطحبها المتهمان لمبنى مهجور بحي عين شمس.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين هددا المجني عليها بالقتل، وقام الأول بتمزيق ملابسها واغتصابها مرتين، وكذلك شريكه الذي اغتصبها مرة واحدة، حسب أمر الإحالة.