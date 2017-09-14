مواقف أثارت الجدل لهنا الزاهد.. آخرها شكل باربي في فرح إسراء والميرغني

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حالة من الجدل والسخرية أثارتها الفنانة الشابة هنا الزاهد بعدما قامت بنشر صورة على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من استعداداتها لحفل زفاف الفنان حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، وآخرى من الحفل، بملابس بسيطة وأنيقة لفتت الأنظار، حيث شبهها المتابعون بـ"باربي" نظرًا للتشابه الكبير الذي يجمعهما بينما انتقد الكثيرون إطلالتها ووصفوها بالمبالغ فيها.

لم يكن ذلك الموقف الأول الذي يثير الجدل حول هنا الزاهد ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى..

حقيقة علاقتها بهشام جمال

انتشرت الفترة الأخيرة أخبار عديدة حول ارتباطها بالمنتج والملحن هشام جمال، مشيرًا إلى أنهما يستعدان لإعلان خطبتها قريبًا جدًا، واكد تلك الشائعات ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، حيث قام "هشام" بنشر صورة بصحبة "هنا" في حفل تكريم مؤسسة الأهرام على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها "شكرا لكونك بجانبي بالأمس عند استلامي الجائزة"، وهو الامر الذي أثار الكثير من التكهنات حول علاقتهما.

لم تصمد "الزاهد" جراء تلك الأخبار ولكنها خرجت خلال تصريحات صحفية وعبرت عن استيائها الشديد بسبب هذا الأمر، وشددت على أن كل هذه الأخبار ليست سوى شائعات، قائلة: "مش كل حد اتصور معاه يتقال إن في مشروع خطوبة وقصة حب، ومن الطبيعي أن ألتقط صورًا مع أصدقائي فى أي وقت".

«صلة قرابة» بينها وبين طلعت زكريا

مع بداية ظهورها في الوسط الفني أعتقد الكثيرون بانها أبنه الفنان طلعت زكريا ولكن نفت الأمر واتضح بأنها ابنة "شيرين المنزلاوي"، زوجة الفنان طلعت زكريا، أي أنه زوج والدتها.

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حقيقة خضوعها لـ«عملية تجميل» في الوجه

بعدما قامت بنشر صورة لها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، تعلن من خلالها عن عملها في مسلسل "لا لا لاند" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، لتبدو ملامحها واضحة للغاية مما شكك بعض متابعيها بأنها خضعت لعملية تجميل وإنها قامت بحقن وجهها، بينما أكد أخرون على أن الكاميرا قريبة من وجهها مما جعل وجهها فبدان منتفختين، ولكنها خرجت خلال إحدي التصريحات الصحفية ونفت أجراء عملية تجميل في وجهها، مشيرًا إلى ان السبب في ذلك كان زيادة وزنها.

تغير شكل أنفها

لم تكن تلك المرة الوحيدة التى يشك جمهورها في خضوعها لعملية تجميل، ولكن لاحظ كثيرون تغير في شكل أنفها، حتي كشفت بعض التقارير الصحفية إنها أجرت عملية تجميل في أنفها في لبنان.

حقيقة خلافتها في «أهلًا رمضان»

انشرت العديد من الاخبار التى تفيد بحدوث خلافات بينها وبين المنتج عماد زيادة منتج مسرحية "أهلًا رمضان"التى شاركت بها برفقة الفنان محمد رمضان، ولكنها خرجت خلال إحدي التصريحات الصحفية لتعبر عن استيائها الشديد من الأخبار التى تم تداولها وقالت إنه لا صحة لاستبعادها، مطالبًة وسائل الإعلام بتحري الدقة من المعلومات التى يتم تداولها.

وتابعت: "هذا الكلام غير صحيح وأنا مش مسئولة عن اي كلام نشر من الصحفي الذي نقل الخبر، وكل أسرة فريق المسرحية أصدقائي أكن لهم كامل الاحترام"، مضيفة: "محمد رمضان شخص محترم و اعتز اني اشتغلت معاه وروجينا وشيماء وداغر ومنتج المسرحية كلهم عشت معاهم أجمل أيام وعمري ما أقول كده لأنها مسرحية ناجحة وأنا تشرفت أنني جزء منها.