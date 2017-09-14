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محمو طاهر: ندعم الحكام.. ومواجهة الترجي صعبة (فيديو)

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محمو طاهر: ندعم الحكام.. ومواجهة الترجي صعبة (فيديو) محمو طاهر: ندعم الحكام.. ومواجهة الترجي صعبة (فيديو)

التحرير

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن بداية التحكيم المصري هذا الموسم غير موفقة، موضحًا إلى أنه يدعم الحكام، واتحاد الكرة، لكن وعود تطوير المنظومة التحكيمية لم تظهر حتى الآن.

 وتحدث «طاهر»، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، عن مواجهة الترجي، مشيرًا إلى أنها مواجهة صعبة للغاية خاصة أنها أمام منافس قوي وعريق، لكن ثقته بلا حدود في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام البدري على تجاوز تلك الموقعة والتأهل للدور نصف النهائي.

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ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، على «برج العرب»، في الإسكندرية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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التحرير

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