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عمرو جمال: واجهت سوء حظ غريب مع بيدفيست.. وباكا سيفيد الأهلي (فيديو)

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عمرو جمال: واجهت سوء حظ غريب مع بيدفيست.. وباكا سيفيد الأهلي (فيديو) عمرو جمال: واجهت سوء حظ غريب مع بيدفيست.. وباكا سيفيد الأهلي (فيديو)

التحرير

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قال عمرو جمال، مهاجم فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، إن علاقته جيدة مع اللاعبين والجهاز الفني في فريقه الجديد، مشيرًا إلى أنه واجه سوء توفيق غريب في لقاء الأربعاء، أمام جولدن أروز ، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من 6 فرص محققة.

وتحدث «الغزال»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة sports، عن باكاماني ماهلامبي، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، قادمًا من بيدفيست، مؤكدًا أنه لاعب مميز للغاية ويتمتع بسمعة طيبة، وسنه صغير، وسيفيد الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

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وتمكن عمرو جمال، من احراز هدفه الأول مع فريقه بيدفيست، خلال مباراته أمام جولدن أروز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الجنوب إفريقي.

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