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جوزيه: الكرة في مصر تدهورت.. وهذا رأيي في كوبر (فيديو)

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جوزيه: الكرة في مصر تدهورت.. وهذا رأيي في كوبر (فيديو) جوزيه: الكرة في مصر تدهورت.. وهذا رأيي في كوبر (فيديو)

التحرير

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قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن منتخب يلعب بواقعية مع الأرجنتيني هيكتور ، مؤكدًا أنه مدرب كبير ويملك خبرة وسيرة ذاتية مميزة.

وأضاف «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة ON Ent، أن منتخب مصر لا يملك حاليًا عددا وفيرا من اللاعبين الكبار مثل الجيل السابق، وما يقدمه «كوبر» مع الفراعنة يعتبر إنجاز في الوقت الراهن، معلقًا: «مصر معندهاش منتخب كبير زي زمان».

وتابع الساحر البرتغالي، «كرة القدم في مصر تدهورت للغاية قياسًا الماضي، ولم تعد جاذبة، ولا يتمكن من استكمال 20 دقيقة مشاهدة لأى مباراة بالدوري المصري».

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ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الخامسة بتصفيات  2018، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني، لكن هيكتور كوبر يتعرض لانتقاجات لاذعة بسبب الأداء المتحفظ للفريق معه.

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التحرير

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