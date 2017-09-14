اليوم.. نظر دعوى تطالب بوقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر

كتب- طارق سمير:

تنظر هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضى المصرية.

وذكرت الدعوى رقم ٤٤٥٩ لسنة ٧١ قضائية، أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصرى والنسيج الاجتماعى.

وأضافت الدعوى أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها "القتل والمخدرات"، فضلا عن أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب فى عبء على الاقتصاد المصرى، وخصوصا أن مصر من الدول النامية.