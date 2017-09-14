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وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية استعدادا لمؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية استعدادا لمؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

12:59 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية استعدادا لمؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

القاهرة - (أ ش أ):

قام اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بجولة ميدانية؛ لتفقد الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ، وذلك في إطار متابعته للأداء الأمني ميدانياً بكافة الجهات والمواقع الشرطية.

وأطلع وزير الداخلية مساء الأربعاء، على الإجراءات الأمنية داخل مطار شرم الشيخ الدولى، للوقوف على مدى دقة الإجراءات التأمينية بداخل المطار.. ووجه باستمرار الاستعانة بأحدث التقنيات والأجهزة لتأمين المسافرين، والتدريب الجيد والمستمر لرجال الشرطة، بما يضمن مواكبة التطور الذى يشهده هذا المجال ويحقق النتائج المرجوة.

كما قام بجولة ميدانية للاطمئنان على الحالة الأمنية بنطاق مدينة شرم الشيخ؛ حيث تفقد الخدمات الأمنية والمرورية، ونقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر، مشدداً على ضرورة توافر اليقظة التامة والإنتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية.

وأعرب عبد الغفار عن تقديره لجهود رجال الشرطة، مؤكداً أن ما يبذله رجال الشرطة من جهد وعطاء في سبيل أداء واجبهم الوطني، هو محل تقدير من كافة أبناء الشعب المصري العظيم.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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