التعليم: تشكيل لجان لمحاربة الفساد داخل الوزارة بكل أشكاله

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قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إنه تم تشكيل عددًا من اللجان من أجل محاربة الفساد داخل وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الوزير طارق شوقي، يريد محاربة الفساد بكافة أشكاله.

أضاف خيري، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، الأربعاء، أن مركز تطوير المناهج يعمل بشكل منضبط، إذ أن المناهج عماد المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تخفيفها بنسب مختلفة على مدار السنوات الدراسية المختلفة.

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تابع أنه تم توفير 600 مليون جنيه من نفقات طباعة الكتب المدرسية هذا العام، لافتًا إلى أنه تم إضافة مجموعة مواد التربية الوطنية لمرحلة الثانوية العامة لغرس المعاني الوطنية لدى الطلاب.