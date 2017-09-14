اليوم.. وزير الثقافة يضع حجر أساس قصر ثقافة القنطرة

كتبت- نسمة فرج:

يقوم حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمواقع الثقافية بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بحضور الشاعر أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتضمن الجولة، وضع حجر أساس لقصر ثقافة القنطرة شرق، واحتفالية فنية أمام بيت ثقافة القنطرة.​