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اليوم.. وزير الثقافة يضع حجر أساس قصر ثقافة القنطرة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الثقافة يضع حجر أساس قصر ثقافة القنطرة

12:51 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

اليوم.. وزير الثقافة يضع حجر أساس قصر ثقافة القنطرة

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

يقوم حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمواقع الثقافية بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بحضور الشاعر أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتضمن الجولة، وضع حجر أساس لقصر ثقافة القنطرة شرق، واحتفالية فنية أمام بيت ثقافة القنطرة.​

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