صورة وخبر: الأكراد يستعدون للاستفتاء

الأكراد في أربيل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية أعضائه برفض الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المقرر في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.

ورفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء مرارا واعتبره انتهاكا لدستور البلاد.

ومن جهة أخرى، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم، إن الكرد ماضون نحو إجراء الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، معربًا عن أمله أن تكون المشاركة واسعة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صور ترصد جموعًا من الأكراد في مدينة أربيل أثناء مشاركة في احتفالات استعدادًا للاستفتاء.