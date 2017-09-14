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شيخ قبائل آل مرة: السلطات القطرية مأوي للإرهاب ومموليه

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مصراوي Masrawy

شيخ قبائل آل مرة: السلطات القطرية مأوي للإرهاب ومموليه

12:39 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

شيخ قبائل آل مرة: السلطات القطرية مأوي للإرهاب ومموليه

شيخ قبائل آل مرة

الرياض - (أ ش أ):
أكد شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، عن عدم تفاجئه بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفا ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.

وقال شيخ قبائل آل مرة ـ في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الفضائية: "إن السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه".

وحذر من ارتماء السلطات القطرية في حضن إيران، وتسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين.

وكانت جمعية حقوق الإنسان الوطنية أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 إمرأة، في خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادىء لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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