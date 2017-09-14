10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقات مع لبنان تصب لمصلحة البلدين، وصرح محافظ كركوك نجم الدين كريم، بأن الكرد ماضون نحو إجراء الاستفتاء الشعبي، وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن الجيش اللبناني يقترب من إتمام صفقة أسلحة روسية، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التنسيق بين بلاده وروسيا وتركيا يمكن أن يحدث فارقا في طريق الحل السياسي في سوريا.

1- بوتين: الاتفاقات بين روسيا ولبنان تعمل لصالح البلدين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في موسكو، الأربعاء، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال لقاء رئيسي وزراء روسيا ولبنان أمس، تصب في مصلحة البلدين.

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2- محافظ كركوك: ماضون نحو الاستفتاء الشعبي في كردستان

محافظ كركوك نجم الدين كريم - أرشيفية

صرح محافظ كركوك نجم الدين كريم، بأن الكرد ماضون نحو إجراء الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، معربًا عن أمله أن تكون المشاركة واسعة.

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3- البشير: يجب الاهتمام بالسودانيين العائدين من الخارج

الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اهتمام الدولة بقضايا السودانيين العاملين بالخارج، وتمكين الأجهزة المعنية من القيام بدورها المطلوب في هذا الصدد على الوجه الأكمل.

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4- الحريري: الجيش اللبناني يقترب من إتمام صفقة أسلحة روسية

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري - أرشيفية

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن الجيش اللبناني يقترب من إتمام صفقة أسلحة روسية متطورة لخدمة الجيش والأمن القومي اللبناني.

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5- كارتر: تحقيق ترامب العدالة للفلسطينيين "أمر ميؤوس منه"

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقدرته على تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: "تحقيق ترامب العدالة للفلسطينيين "أمر ميؤوس منه".

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6- أردوغان بعد صفقة الصواريخ "إس 400": سنتولي أمورنا بأنفسنا"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف بلاده فيما يتعلق بشراء نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400 روسي الصنع. وقال: "لقد جن جنونهم لأننا وقعنا اتفاقا بشأن إس-400 هناك. سنتولى أمورنا بأنفسنا".

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7- المتحدث باسم الكرملين: بوتين لم ينتقم من كلينتون

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في قرغيزستان الجمعة (أ ف ب)

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف ما جاء في مذكرات هيلاري كلينتون من أن الرئيس بوتين قام بالانتقام الشخصي منها، مشيرا إلى أن بوتين لا ينوي قراءة كتاب كلينتون.

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8- رئيس الوزراء العراقي: استفتاء استقلال كردستان غير دستوري

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - أرشيفية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إن استفتاء استقلال إقليم كردستان غير دستوري، مؤكدا على وحدة العراق.

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9- وزير خارجية إيران: لدينا تنسيق جيد مع روسيا وتركيا بشأن سوريا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - أرشيفية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التنسيق بين بلاده وروسيا وتركيا يمكن أن يحدث فارقا في طريق الحل السياسي في سوريا.

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10- وزير خارجية فلسطين: نعمل على منع حصول إسرائيل على عضوية مجلس الأمن

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - أرشيفية

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن هناك جهودا ستبذل خلال الأشهر الستة المقبلة بهدف إفشال جهود إسرائيل لنيل عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020 .

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