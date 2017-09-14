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أول تعليق لطاهر على ترشح الخطيب.. وماذا يتمنى؟ (فيديو)

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أول تعليق لطاهر على ترشح الخطيب.. وماذا يتمنى؟ (فيديو) أول تعليق لطاهر على ترشح الخطيب.. وماذا يتمنى؟ (فيديو)

التحرير

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علق المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على ترشح محمود الخطيب، نجم النادي الأحمر السابق، لرئاسية القلعة الحمراء رسميًا، مؤكدًا أن الترشح حق أصيل لأى عضو.

وأضاف «طاهر»، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أنه يتمنى أن تخرج انتخابات الأهلي كنموذج مشرف لما يجب أن تظهر به.

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وعن إعلان ترشحه رسميًا في الانتخابات المقبلة، أوضح «طاهر»، أنه قرار شخصي سيعلن عنه قبل غلق باب الترشح، مشيرًا إلى أن مسؤوليته كرئيس لمجلس إدارة النادي تحتم عليه التركيز في الملفات والإنجازات الجاري العمل بها.

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التحرير

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