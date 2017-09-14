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ناشئات مصر يهزمن كوت ديفوار فى البطولة الإفريقية لليد

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ناشئات مصر يهزمن كوت ديفوار فى البطولة الإفريقية لليد ناشئات مصر يهزمن كوت ديفوار فى البطولة الإفريقية لليد

التحرير

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حقق منتخب للناشئات في كرة اليد «مواليد 2000» ، فوزه الثاني على التوالي فى بطولة إفريقيا التي تستضيفها حاليًا العاصمة الإيفوارية «أبيدجان»، بعد تغلبه اليوم الأربعاء، على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (23-8).

وتستضيف كوت ديفوار بطولة إفريقيا لكرة اليد للناشئات خلال الفترة من 1 وحتى 17 سبتمبر الحالي.

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وكان الوطنى قد سبق وفاز في مباراته الأولى بالبطولة القارية على المنتخب السنغالي بنتيجة 33-17.

ويشارك في البطولة الإفريقية، 7 منتخبات، هي "مصر، تونس، الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية".

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التحرير

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