ناشئات مصر يهزمن كوت ديفوار فى البطولة الإفريقية لليد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق منتخب مصر للناشئات في كرة اليد «مواليد 2000» ، فوزه الثاني على التوالي فى بطولة إفريقيا التي تستضيفها حاليًا العاصمة الإيفوارية «أبيدجان»، بعد تغلبه اليوم الأربعاء، على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (23-8).

وتستضيف كوت ديفوار بطولة إفريقيا لكرة اليد للناشئات خلال الفترة من 1 وحتى 17 سبتمبر الحالي.

شاهد أيضا

وكان المنتخب الوطنى قد سبق وفاز في مباراته الأولى بالبطولة القارية على المنتخب السنغالي بنتيجة 33-17.

ويشارك في البطولة الإفريقية، 7 منتخبات، هي "مصر، تونس، الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية".