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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:22 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحتان العالمية والعربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قيام القوات الأمريكية بعملية انزال جوى على الحدود السورية الأردنية ومناقشة أزمة مسلمي الروهينجا في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى اطلاق نار في العاصمة الأمريكية.

1- مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه بسبب العنف في ميانمار

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اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم في نيويورك (أ ف ب)

أعرب مجلس الامن الدولي عن قلقه الشديد إزاء أعمال العنف التي تمارسها سلطات ميانمار ضد الروهينجا المسلمين.

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2- إنزال جوي أمريكي قرب الحدود مع الأردن وسوريا

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مروحية من طراز "شنوك" تقوم بعملية انزال لقوات أمريكية (أ ف ب) 

أعلن مصدر عسكري عراقي قيام قوة أمريكية بعملية إنزال جوي ما بين الحدود العراقية الأردنية السورية، أقصى غرب العراق، بهدف ضبط المناطق الحدودية مع البلدين.

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3- إصابات في إطلاق النار بواشنطن

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انتشار قوات الشرطة في موقع الحادث اليوم (أ ف ب)

قالت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن حادث إطلاق النار في بلدة روكفورد بولاية واشنطن الأمريكية أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين.

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4- إسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق

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علم اقليم كردستان العراقي في مدينة أربيل (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق، حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) .

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5- قتلى في هجوم انتحاري قرب ملعب كريكت في كابول

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انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول - (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وأصيب خمسة آخرون بجروح حين فجر انتحاري عبوته، قرب ملعب كريكت في كابول، بحسب ما أعلنت الشرطة الأفغانية.

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مصراوي Masrawy

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