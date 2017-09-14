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بالصور- محافظ الإسكندرية يفتتح نافورة ميدان "خليل حمادة"

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسكندرية يفتتح نافورة ميدان "خليل حمادة"

12:19 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء الأربعاء، نافورة ميدان "خليل حمادة" بحي المنتزه أول، والتي أنشئت بتمويل من المجتمع المدني.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة للانتهاء من أعمال تطوير الميدان بصورة حضارية، مؤكدًا على أهمية مساهمة المجتمع المدني في أعمال التطوير التي تتم على أرض المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأوضح "سلطان"، أنه أعطى تعليماته لجميع رؤساء الأحياء بتطوير الميادين والنافورات على مستوى المحافظة، والاهتمام بزيادة المساحة الخضراء، قائلا: "نجتهد لإظهار الإسكندرية بالصورة التي تليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوّارها".

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري تطوير العديد من الميادين على مستوى الإسكندرية، وخاصة بالمناطق العريقة بها للحفاظ عليها كتراث للإسكندرية ومنظر جمالي تمتاز بها.

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