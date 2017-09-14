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طائرات التحالف الدولي تقتل عائلة عراقية غرب بغداد

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مصراوي Masrawy

طائرات التحالف الدولي تقتل عائلة عراقية غرب بغداد

11:52 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

طائرات التحالف الدولي تقتل عائلة عراقية غرب بغداد

طائرات التحالف الدولي

الرمادي - (د ب أ): 

أفاد مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بقصف نفذته إحدى طائرات التحالف الدولي مساء اليوم على مدينة عانه، 340 كيلومترا غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن"طائرة للتحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، قصفت منزل عائلة في مدينة عانه، مساء اليوم الأربعاء، غرب العراق، ولم يعرب ما إذا كان القصف متعمدا أم لا".

وأضاف المصدر أن القصف تسبب بقتل رب العائلة وزوجته وطفلان، علاوة على تدمير المنزل بالكامل، وأصبحت جثث القتلى متناثرة نتيجة قوة الضربة الجوية".

ويسيطر تنظيم "داعش" على المدينة الواقعة أعالي نهر الفرات منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

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