ضبط 54 كيلو مبيدات زراعية منتهية ولحوم غير صالحة بأسيوط
ضبط 54 كيلو مبيدات زراعية منتهية ولحوم غير صالحة بأسيوط
11:37 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
لحوم غير صالحة - أرشيفية
أسيوط – أسامة صديق:
شنت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديريتي التموين والبيطري، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع التموينية الاستراتيجية، والعمل على توافرها بالأسواق، وضبط المخالفات المتنوعة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 40 كيلو جرامًا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، و14 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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