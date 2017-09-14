ضبط 54 كيلو مبيدات زراعية منتهية ولحوم غير صالحة بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

شنت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديريتي التموين والبيطري، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع التموينية الاستراتيجية، والعمل على توافرها بالأسواق، وضبط المخالفات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 كيلو جرامًا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، و14 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.