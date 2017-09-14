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عباس: وفد فلسطيني سيأتي للقاهرة لبحث مسألة إنهاء الانقسام

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مصراوي Masrawy

عباس: وفد فلسطيني سيأتي للقاهرة لبحث مسألة إنهاء الانقسام

11:51 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

عباس: وفد فلسطيني سيأتي للقاهرة لبحث مسألة إنهاء الانقسام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - أ ش أ:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن وفدا فلسطينيا سيتوجه للقاهرة لاستجلاء الأفكار التي طرحت لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف عباس، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن الوفد سيركز خلال لقاءاته في القاهرة مع الأخوة المصريين، على كيفية تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال الأفكار التي طرحناها سابقا، وهي حل اللجنة الإدارية التي شكلت من قبل حماس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها بكل حرية في قطاع غزة، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال إن هذا الاجتماع ينعقد قبيل توجهنا للأمم المتحدة، وعقد اللقاءات في القاهرة مع حركة حماس، والتي قدمت خلالها بعض الافكار بخصوص المصالحة الوطنية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "سنستمع لأفكار اللجنة التنفيذية وآرائها عشية ذهابنا إلى الأمم المتحدة إضافة إلى عدة قضايا اخرى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع".

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Asha

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