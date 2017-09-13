«النحاس» عن طرح شركات حكومية في البورصة: «مصمصة بعد الخصخصة»

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استنكر الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة للإشراف على طرح أسهم الشركات الحكومية بالبورصة، موضحًا أنه سيتم طرح إحدى شركات رجل الأعمال حسين سالم، في البورصة بالفعل خلال الايام القليلة الماضية.

أضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الحكومة تطرح تلك الشركات في البورصة بحجة إعادة الهيكلة والتي قد تستمر لعدة شهور، مشيرًا إلى أنها تبتكر طرق عديدة لإهدار المال العام.

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أشار إلى أنه سيتم تخصيص «المطاحن»، مضيفًا: «ده برنامج اسمه المصمصة بعد الخصخصة»، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي وراء كل تلك الاجراءات.