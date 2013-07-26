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ميشال عون: التمديد لقائد الجيش اللبنانى يؤثر على معنويات الضباط

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ميشال عون: التمديد لقائد الجيش اللبنانى يؤثر على معنويات الضباط ميشال عون: التمديد لقائد الجيش اللبنانى يؤثر على معنويات الضباط

اتهم رئيس التيار الوطنى اللبنانى الحر العماد ميشال عون الحكومات اللبنانية بمراكمة قرارات وإجراءات تلغى الدستور والقوانين اللبنانية، معتبرا أن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجى يؤثر على معنويات الضباط.

وأوضح عون الذى يعارض التمديد لقائد الجيش اللبنانى جان قهوجى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الجمعة أن البداية بدأت مع المصرف المركزى بالتمديد لحاكمه رياض سلامة (محافظ) وهوما يحدث حاليا بالنسبة لقيادة الجيش الذى يعد تجاوزا للدستور واستمرار للنهج القائم فى الحكم.

واعتبر أن تقليد التمديد فى المناصب العليا فى الدولة يعود إلى الخلافات فى مجلس الوزراء وعدم عقد اجتماعات للحكومة داعيا الرئيس ميشال سليمان ورئيس المستقيل نجيب ميقاتى الى الاتفاق على عقد جلسات الحكومة.

وشدد على ضرورة التوقف عن تجاوز الدستور والقوانين لتلافى المساس بمعنويات الجيش والاقدمية العسكرية، وأكد أن هناك الكثير من الضباط لديهم الكفاءة وفى بينهم نخبة يستطيعون أن يكونوا قادة للجيش، مشددا على أن التمديد لقائد الجيش بعد أن بلغ السن القانونية سيكون غير شرعى وغير قانونى.

كما اتهم المسئولين بتعطيل قانون الانتخاب للوصول إلى تمديد ولاية البرلمان وتعطيل المجلس الدستورى الذى كان من المفترض أن ينظر فى الطعن بقانون تمديد ولاية البرلمان.

وحذر من أن هنا بعض المسئولين والوزراء يريدون أخذ سلطات مجلس الوزراء، منتقدا بشدة السياسيين الذين يؤكدون على بناء الدولة فيما يقومون بإفراغها من الإدارة.

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مصر 365

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