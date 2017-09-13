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وزير التموين: 69 مليون مواطن يحصلون على السلع بدون مقابل

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وزير التموين: 69 مليون مواطن يحصلون على السلع بدون مقابل وزير التموين: 69 مليون مواطن يحصلون على السلع بدون مقابل

التحرير

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قال الدكتور علي المصيحلي، وزير ، إن الرئيس عبد الفتاح  يُدرك احتياجات المواطنين، ويصدر توجيهاته بتوفير كافة السلع لتلبية الاحتياجات، كما وجه بزيادة قيمة حصة الفرد على البطاقة التموينية من أجل المواطن.

أضاف مصيلحي، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، الأربعاء، أن أكثر من 69 مليون مواطن يحصلون على السلع من البقالين دون أن يدفعوا أي مبلغ مالي، مستكملًا: «يعني مش مطلوب من المواطن غير أنه يقول متشكرين وياخد البضاعة ببلاش».

واصل: «الدعم أيام ما كنت ماسك الوزارة حتى أغسطس 2011 مكانش بالشكل اللي إحنا فيه دلوقتي.. مكنش فيه تموين ببلاش، هذا لم يحدث في تاريخ ».

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وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع شعبة البقالين لقيام البعض منهم برفع سعر السلع التي يحصل عليها المواطن، مشيرًا إلى أن البقال لابد أن يدفع مبلغ التأمين على البضاعة التي يحصل عليها لأن الأموال هي ملك للمواطنين.

تابع: «من حق أي بقال أن يعتذر عن العمل والقائمة مليئة بالراغبين في العمل.. المواطن هو صاحب الحق والمكاسب لا تكون على حساب المواطن».

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التحرير

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