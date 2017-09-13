وزير التموين: اشتغلوا 10 ساعات بدل 8 واستحملوا شوية (فيديو)

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قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، الأربعاء، إنه لا يمكن التحكم في أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج مثل اللحوم، أو التي يدخل في مكوناتها جزء يتم استيراده، مثل الزيت، معقبًا: «لابد من إنتاج ما لا يقل عن 40% من أي سلعة في مصر حتى يتم التحكم في سعرها».

أضاف المصليحي، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الأهم من سعر السلعة هو وجودها وتوافرها بالأسواق، مشدّدًا على أنه لم يكن أمام الدولة خيار إلا «تعويم الجنيه»، ووجه الشكر للمواطنين لتحملهم الأعباء الاقتصادية.

تابع مخاطبًا المواطنين: «هنتحمل شوية كمان حتى انتهاء موازنة 2017 - 2018، وأتمنى أن لا يكون هناك أعباء على المواطن إلا التي تتناسب مع زيادة دخله، وليس أمامنا خيار الآن إلا زيادة إنتاجنا كأفراد، ارفعوا الكفاءة 10% فقط، بدل ما تشتغل 8 ساعات خليهم 10 ساعات».

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واصل: «نعلم أن المواطنين يعانون، ولا زيادة في الأسعار حتى نهاية ديسمبر القادم، إحنا استحملنا رفع وقود وكهرباء ومياه وتحرير سعر صرف، وأثبتنا أننا مجتمع قادر على التحمل».