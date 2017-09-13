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أديب: الناس بتتكلم عن الطاقة الشمسية كاختراع وهي في اليونان من 40 سنة

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أديب: الناس بتتكلم عن الطاقة الشمسية كاختراع وهي في اليونان من 40 سنة أديب: الناس بتتكلم عن الطاقة الشمسية كاختراع وهي في اليونان من 40 سنة

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن شركة «آبل» أصبحت تتحكم في العالم، بعد إطلاقها «أيفون 8 و8 بلس وإكس»، لافتًا إلى أنها تتحرك بالأسواق وكأنها دولة، وتابع: «بيتكلموا عن طور تكنولوجي مذهل أشبه بالمعجزة، لدرجة أن الإكس مش هيتفتح ببصمة الصباع زي زمان، هيتفتح ببصمة الوش يا جماعة».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، اليوم الأربعاء، «ناس بياخدوا المواهب يستفيدوا بيها، ومفيش حاجة يتقال عليها لأ، مسموح لهم بكل التجارب، لو عندنا في مطور قال هعمل موبايل ببصمة الوش كانت مدام سميحة قالتله (اتنيل يلا.. روح أقعد في حتة ناشفة)».

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تابع: «في نفس الوقت ده إحنا في مصر لسه بيقولونا الـ4 G شغال وهو مش شغال ولا حاجة، في وقت الناس عندنا بتتكلم عن الطاقة الشمسية على أنها اختراع، وهي في اليونان من 40 سنة، دي مش طفرة خالص ولا اختراع من أصله، إحنا هنا قاعدين نزّغط في بطننا وناسيين عقولنا وعقول ولادنا».

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التحرير

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