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وزير التموين: الموقف الاقتصادي صعب بسبب «الإخوان»

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وزير التموين: الموقف الاقتصادي صعب بسبب «الإخوان» وزير التموين: الموقف الاقتصادي صعب بسبب «الإخوان»

التحرير

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قال الدكتور علي المصليحي، وزير ، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تتحمل مسئولية شعب بالكامل، لافتًا إلى أن «هذا الشعب من حقه أن يتطلع إلى خدمة أفضل، بقيمة عادلة، وأن يطالب بحقوقه».

أضاف المصليحي، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الموقف الاقتصادي في صعب، نظرًا للظروف شديدة الخطورة التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة، خاصةً خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

تابع: «ظروف صعبة تحملناها خلال فترة حكم مصر من فئة ضالة حاولت اختطاف هذا الوطن، وتدمير بنيته الأساسية، والحمد لله بفضل إرادة هذا الشعب مصر رجعت لأهلها»، مشيرًا إلى أن درجة رضا المواطنين عن أداء وزارة التموين «يرتفع».

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أشار إلى أنه استلم الوزارة في وضع صعب، حيث كان رصيد القمح والأرز «صفر»، فضلًا عن أزمة السكر الغير طبيعية، مستكملًا: «كنا بندور على حد يجيبلنا كيس سكر في البيت، وكان سعره وصل لـ18 جنيه، لكن الأوضاع الآن أفضل».

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التحرير

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