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أحمد موسى عن ضيفته التي فضحت أسرتها الإخوانية: «الوطنية مش كلام»

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أحمد موسى عن ضيفته التي فضحت أسرتها الإخوانية: «الوطنية مش كلام» أحمد موسى عن ضيفته التي فضحت أسرتها الإخوانية: «الوطنية مش كلام»

التحرير

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات ضيفته بالأمس، الفتاة مريم الصاوي، والتي قالت إن والدها «إخواني» حُكم عليه بالإعدام في السابق وعفى عنه الرئيس المعزول محمد مرسي، وإن شقيقها ووالدتها «دواعش»، وأكدت أن الأخير نفذّ عمليات إرهابية.

قال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، «اللي عملته مريم بيؤكد أن الوطنية مش كلام.. الوطنية أفعال، فضحت التنظيم الإخواني الإرهابي وضحت بكل شيء من أجل وطنها، ولسه عندها تفاصيل كتير».

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أضاف: «مريم تكلمت بالأمس عن الإرهابي عز الأسود، وبالفعل تم تصفيته اليوم في الإسكندرية.. ربنا بيحمي البلد دي طول ما فيها ناس عارفة قيمتها، أنا بوجه التحية لمريم ولها كل الاحترام والتقدير، وربنا يحميها لأنها عملت شيء وطني بامتياز».

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التحرير

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