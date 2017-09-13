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الرئيس يعتمد ترقية 1114 قاضيا بمجلس الدولة

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الرئيس يعتمد ترقية 1114 قاضيا بمجلس الدولة الرئيس يعتمد ترقية 1114 قاضيا بمجلس الدولة

التحرير

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اعتمد الرئيس عبد الفتاح ، عددا من قرارات الترقية الخاصة بقضاة مجلس الدولة، بعد أن أصدر رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، قرراً بترقيتهم ونشرتها الجريدة الرسمية.

وأوضح البيان، الذى أصدره مجلس الدولة، أن عدد القضاة الذين تم ترقيتهم بلغ 1114 قاضيا من مختلف الدرجات ابتداء من درجة مندوب حتى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

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وهنأ المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، قضاة مجلس الدولة المرقيين متمنياً لهم السداد والتوفيق، وأن تكون الترقية دافعاً لهم على بذل المزيد من الجهد فى العمل بما يخدم مصالح المتقاضين، ويكفل سرعة إجراءات التقاضى.

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التحرير

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