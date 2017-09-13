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يوسف الحسيني: ليه التعليم غالي في مصر مع إنه بيخرج طالب «بطيخة»؟

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يوسف الحسيني: ليه التعليم غالي في مصر مع إنه بيخرج طالب «بطيخة»؟ يوسف الحسيني: ليه التعليم غالي في مصر مع إنه بيخرج طالب «بطيخة»؟

التحرير

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أعرب الإعلامي يوسف الحسيني، عن دهشته من «غلاء التعليم» في رغم سوءه، موضحًا: «أنا أفهم مثلًا إن التعليم غالي في أمريكا عشان بيخرج طالب محصلش وماجبتوش ولادة، أفهم برضو إن التعليم غالي في لندن عشان أول ما نبص في الـC.V ونلاقي خريج جامعة بريطانية هنقول يا خراب أبيض على طول، لكن التعليم بقى غالي في مصر ليه؟».

أضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، «عايز أمارة واحدة تقولي عشان كده التعليم في مصر غالي، مصروفات الجامعات المملوكة للدولة كلام فارغ، وكذلك مصروفات المدارس، لكن الفكرة في إن المواطن بيصرف على تعليم أولاده أكثر مما يجب، لأن في دروس، وشنطة مدرسة بالشيء الفلاني، ولبس، وغيرها حاجات كتير».

تابع: «ليه الآباء بيدفعوا فلوس كتير مع إن خريج الجامعة المصري غير معتبر أصلًا، يعني الجامعات برة شبه مش عايزاه، إيه الأمارة إننا بندفع كتير؟ وده كله بالنسبة للدراسة الحكومية، نيجي للجامعات الخاصة تلاقيك بتدفع فلوس تعادل ما يُدفع في جامعة من الـ10 الكبار في إنجلترا مثلًا، وبعدين تفتكر إن الفلوس دي ليه جدوى؟ لأ إطلاقًا، العيال بتطلع مستواها يكسف، بيتعلموا بفلوسهم عشان يبروزوا الشهادة وهما بطيخة».

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أشاد الحسني، بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مطالبًا بإطلاق يده في تحسين وتطوير المنظومة، ومساعدته على ذلك، مستكملًا: «راجل محترم وفاهم وشاطر وذكي وحكيم إلى أبعد الحدود، راجل عشرة على عشرة، وكمان شريف ودي عملة نادرة حاليًا، ربنا يعينه على بيروقراطية التعليم».

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التحرير

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