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الأنديه تحدد موعد انتخابات رابطة المحترفين

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الأنديه تحدد موعد انتخابات رابطة المحترفين الأنديه تحدد موعد انتخابات رابطة المحترفين

التحرير

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استقرت الأندية على موعد إجراء انتخابات رابطة للمحترفين وكذلك موعد الانتهاء من إعداد اللائحة، حيث تم تحديد يوم 1 اكتوبر موعدًا للانتهاء من إعداد اللائحة، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 10 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يتم تشكيل المجلس من رئيس و5 أعضاء يكونوا من خارج الأندية وممثلين عن اتحاد الكرة من خارج مجلس الجبلاية.

وعلى جانب أخر، اعتذر رئيس ، للاندية، عن عدم مضور اجتماع اليوم الاربعاء في نادي طنطا، عن طريق أحمد الزند وزير العدل.

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وطلب مرتضى من الزند أن يتحدث مع الأندية ويبلغهم بإعتذاره، لارتباطه ببعض الأعمال في مجلس الدولة وشعوره بالخجل من الأندية لانه هو من طلب تأجيل الاجتماع من اول امس حتى اليوم ولم يتمكن من الحضور.

 

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التحرير

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