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القبض على هارب من ٨٣ حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

القبض على هارب من ٨٣ حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

11:27 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

القبض على هارب من ٨٣ حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

المتهم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على عامل، هارب من عدد كبير من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.

كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بضبط رجال مباحث مركز شرطة الحامول، برئاسة المقدم فتحي رزق، رئيس مباحث المركز، المدعو "ع.ي.م" ٤٥ عامًا، ويقيم بقرية الأبعادية، دائرة المركز، لوجود أحكام قضائية ضده واجبة التنفيذ.

وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في عدد ٨٣ حكمًا قضائيًا، منها ٥٣ أحكام جزئية، و٣٠ حكمًا مستأنفًا، وضُبط بحوزته بندقية خرطوش، و3 أسلحة نارية فرد خرطوش، و20 طلقة خرطوش، ومبلغ مالي قدره 1090 جنيهًا، وهاتف محمول، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال، بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 29267 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة الحامول، وجاري العرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيق.

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