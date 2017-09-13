دوري الأبطال.. توتنهام يسحق دورتموند بثلاثية (فيديو)

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فاز فريق توتنهام الإنجليزى على نظيره دورتموند الألمانى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب وايت هارت لين، فى إطار منافسات الجولة الأولى بدورى أبطال أوربا.

وتمكن سون هيونج مين من إحراز الهدف الأول لفريق توتنهام فى الدقيقة الـ4، قبل أن يعدل أندريه يارمولتكو لاعيب دورتموند النتيجة بهدف التعادل لفريقه فى الدقيقة الـ11، وأضاف هارى كين هدف التقدم من جديد للفريق الإنجليزى، لينتهى شوط المباراة الأول بتفوق توتنهام على دورتموند بهدفين لهدف، وفي الشوط الثاني نجح هارى كين من إحراز الهدف الثالث لفريقه والثانى له، ليحصد 3 نقاط ثمينة لفريقه أمام دورتموند فى أولى جولات دورى الأبطال.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد دورتموند دون نقاط بجدول المجموعة الثامنة فى دورى الأبطال.