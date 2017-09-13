دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يكتسح فينورد برباعية

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فاز فريق مانشسترسيتي على نظيره فينورد روتردام برباعية نظيفة في المباراة، التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل جون ستونز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول، وأضاف أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 25 سجل جابريال خيسوس الهدف الثالث للسيتي، قبل أن يختتم جون ستونز أهداف اللقاء في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة يقتنص مانشستر سيتي أول 3 نقاط في المجموعة «F»، التي تضم نابولي وشاختار الأوكراني، بينما تجمد رصيد فريق فينورد عند صفر.

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وفي مباراة أخرى تعادل فريقا لايبزيج وموناكو إيجابيًا في نفس الجولة بالمجموعة «G»، التي تضم بورتو وبشيكتاش التركي.

وسجل إيميل فورسبيرج هدف لايبزيج في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل بعدها بدقيقة واحدة يوري تيليمانس لفريق موناكو.

وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصبح رصيد كل منهما نقطة واحدة.