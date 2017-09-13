دوري الأبطال.. كريستيانو رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل (فيديو)

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استطاع فريق ريال مدريد الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 12، قبل أن يعود مجددًا ليحرز ثاني أهدافه في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 61 أحرز سيرجيو راموس هدف فريقه الثالث في المباراة.

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وبهذه النتيجة يقتنص ريال مدريد أول ثلاث نقاط في الجولة الأولى من دور المجموعات، ويقبع أبويل في المركز الأخير دون رصيد في المجموعة الثامنة، التي تضم بجانبهما كلا من: بروسيا دورتموند وتوتنهام الإنجليزي.