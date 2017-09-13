سبب كوميدي وراء غياب «أسينسيو» عن مواجهة الريال وأبويل

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غاب ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن مباراة الفريق الملكي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إلى أن سبب غياب «أسينسيو»، غريب وكوميدي، حيث أصيب اللاعب الدولي بتشوه في قدمه، في أثناء حلاقته الشعر الموجود على ساقيه تسببت في غيابه عن تدريبات الميرنجي هذا الأسبوع.

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وكان الفرنسي زين الدين زيدان، قد صرح خلال المؤتمر الصحفي، بأن لدى اللاعب صاحب الـ21 عامًا مصاب، يعاني من إصابة تجعله غير قادر على ارتداء الجوارب.