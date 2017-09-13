ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بشبين القناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تشكيلاً عصابيًا تخصَّص في سرقة الدراجات النارية بشبين القناطر.

تلقي اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بتلقيه بلاغات من مواطنين، بتعرضهم لسرقة دراجاتهم أسفل منازلهم، بدائرة المركز.

أُخطِر العميد محمد الألفي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء تلك الوقائع، تشكيل عصابي يضم كلا من: "محمد.م" 19سنه عاطل، هارب من حكم 10سنوات في القضية رقم 22899 سرقة، مركز الخانكة، و"أحمد.س" 18سنة، عاطل، و"محمود. م" 20 سنة، عاطل، وجمعيهم مقيمون الحزاينية دائرة المركز.

بعد تقنين الإجراءات، جرى إعداد كمين، وتمكن الرائد محمد عبدالله السايح رئيس مباحث شبين القناطر، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد 2 دراجة نارية مسروقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم، تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.