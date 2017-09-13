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ليفربول يتفوّق على إشبيلية في الشوط الأول.. وصلاح يسجل (فيديو)

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ليفربول يتفوّق على إشبيلية في الشوط الأول.. وصلاح يسجل (فيديو) ليفربول يتفوّق على إشبيلية في الشوط الأول.. وصلاح يسجل (فيديو)

التحرير

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تقدم فريق ليفربول على فريق إشبيلية الإسباني بنتيجة «2 \ 1» في الشوط الأول على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الفرنسي وسام بن يدير هدف التقدم لإشبيلية في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الريدز في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم البرازيلي فيرمينيون.

وتقدم النجم المصري محمد صلاح لليفربول في النتيجة بالدقيقة 37، بعد مجهود فردي رائع، بعدما استعاد الكرة مرة أخرى بعد أن فقدها بحت، ثم سدد كرة من أمام منطقة الجزاء، غيّر المدافع اتجاهها ودخلت المرمى.

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