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"الأعلى للإعلام": وضع ضوابط لعدم تشويه المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام": وضع ضوابط لعدم تشويه المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية

09:58 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيناقش في اجتماعه القادم إصدار بيان يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف مكرم، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن البيان سيطالب بوقف تشويه كل الذين يترشحون للانتخابات الرئاسية، وكذلك الاتفاق على ضوابط ومعايير تكفل الحفاظ على سمعة كل من يتقدم إلى الانتخابات.

كان المجلس أعلن، اليوم، أنه انتهى من مناقشة مشروع معايير وضوابط إنشاء شركات بحوث الاستماع والمشاهدة والتحقق من الانتشار، بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الإتصالات وجهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والعديد من الخبراء وأساتذة الإقتصاد.

ووفقًا الدستور تنتهي مدة الرئيس عبدالفتاح في يونيو من العام القادم، على أن يتم التحضير لتلك لانتخابات رئاسية جديدة مع بداية العام المقبل.

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