الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بترقيات مستشاري مجلس الدولة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بترقيات مستشاري مجلس الدولة
09:44 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
الرئيس السيسي
كتب- طارق سمير:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين محمد عبد المنعم عبد الوهاب في وظيفة مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة.
كما قرر الرئيس تعيين 3 مستشارين مساعدين (أ) بمجلس الدولة، وترقية المئات من النواب و المندوبين، والوكلاء بمجلس الدولة.
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