الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بترقيات مستشاري مجلس الدولة

كتب- طارق سمير:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين محمد عبد المنعم عبد الوهاب في وظيفة مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة.

كما قرر الرئيس تعيين 3 مستشارين مساعدين (أ) بمجلس الدولة، وترقية المئات من النواب و المندوبين، والوكلاء بمجلس الدولة.