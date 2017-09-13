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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بترقيات مستشاري مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بترقيات مستشاري مجلس الدولة

09:44 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بترقيات مستشاري مجلس الدولة

الرئيس

كتب- طارق سمير:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين محمد عبد المنعم عبد الوهاب في وظيفة مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة.

كما قرر الرئيس تعيين 3 مستشارين مساعدين (أ) بمجلس الدولة، وترقية المئات من النواب و المندوبين، والوكلاء بمجلس الدولة.

 

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