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في وقت قياسي .. الأمن ينجح في كشف لغز سرقة فيلا المخرج طارق العريان(صور)

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مصراوي Masrawy

الأمن ينجح في كشف لغز سرقة فيلا المخرج طارق العريان(صور)

09:34 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط مرتكبي حادث سرقه من داخل فيلا المخرج طارق رياض محمد العريان، المخرج السينمائي، وزوج المطربة أصالة في التجمع الخامس.

كان قسم شرطة التجمع الخامس، تلقى بلاغا من المخرج باكتشافه سرقه مبلغ مالي قدره ٧٠ ألف جنيه من داخل دولاب مسكنه.

وبإخطار اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد منصور، حيث كلف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بسرعة ضبط المتهمين.

وبتكثيف البحث وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كل من "محمد.ر"، سائق طرف المُبلغ، ومُقيم بولاق الدكرور، وسيدة تدعى "فيرويت.ت، أثيوبية الجنسية، و"تيجمست.ت"، أثيوبية الجنسية، بالاشتراك مع كل من "مرحاوي.م"، أثيوبي الجنسية، و"تيبوبو.و"،أثيوبي الجنسية.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنه اللازمة لأماكن ترددهم عليها أسفرت إحداهما عن ضبطهم وبحوزة الثاني مبلغ ١١٥٠ دولار والمتهمة الثالثة مبلغ ٧٥٠ جنيه، وبحوزة المتهم الخامس مبلغ ١٦ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق المغافلة إبان عملهم طرف المجني عليه؛ وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقي المبالغ المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وبسؤال المجني عليه اتهمهم بالسرقة، ووجه عقب ذلك المخرج طارق العريان، الشكر للواء مجدي عبد الغفار، وفريق البحث القائم على كشف الجريمة، كما وجه الشكر للواء خالد عبد العال، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة للجهد المبذول للوصول لمُرتكبي الجريمة في وقت قياسي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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