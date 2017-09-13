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وزير التموين: إقامة معرض "أهلا مدارس" 18 سبتمبر الجاري

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مصراوي Masrawy

وزير : إقامة معرض "أهلا مدارس" 18 سبتمبر الجاري

09:22 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الدكتور علي المصيلحي

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إقامة معرض "أهلا مدارس" في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه مع قرب العام الدراسي تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة والغرف المختلفة للصناعات، بالتعاون مع جهاز الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعما للأهالي تم الاتفاق على إقامة المعرض لمستلزمات المدارس بمقر الجهاز بمبادرة من جهاز الغرف التجارية.

وعبر الوزير عن شكره للجهات الداعمة لهذه المبادرة والشركات والجمعيات المشاركة، مضيفا أن هناك 30 عارضا من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن المعرض سيقام بهيئة المعارض، بالإضافة إلى 13 معرضا في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى مشاركة أيضا كل من شركات الملابس والسلع الأساسية كالألبان والبسكويت، وكذلك شركات الحاسب الآلي، وبنك والذي سيقوم بتوفير السلع بالتقسيط ومكتبات الأهرام.

من ناحية أخرى أشار وزير التموين إلى أنه سيتم مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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