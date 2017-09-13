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قاتل حماته بأسوان: "سحرتلي أنا ومراتي"

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مصراوي Masrawy

قاتل حماته بأسوان: "سحرتلي أنا ومراتي"

08:53 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مجمع محاكم اسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قررت النيابة العامة بأسوان، حبس مندوب الشرطة الذي قتل حماته وطعن زوجته بدراو 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان "ر.م" 33 عامًا، مندوب شرطة بمركز شرطة دراو، قتل حماته وطعن زوجته، ثم سلّم نفسه للشرطة.

وأثبتت التحريات واعترافات المتهم، أنه بيّت النية للتخلص من حماته لتدخلها المتكرر في حياته، وسعيها لاستخدام السحر للتفريق بينه وبين زوجته، على حد قوله، وأن الخلافات كثرت بينهما بسبب التدخل المستمر في حياته الزوجية.

وأشار المتهم إلى أنه قام ليلة الحادث بالمبيت في منزل أهل زوجته، وعزم على التخلص من حماته، واستغل نوم الجميع بالمنزل، واستل سكينا ووجه للمجني عليها عدة طعنات أثناء نومها، وعندما شاهدته زوجته صرخت فوجّه لها عدة طعنات لكنها ظلت على قيد الحياة، وجرى نقلها لمستشفى أسوان الجامعي في حالة سيئة، ثم توجه هو لتسليم نفسه لقسم شرطة دراو.

تحرّر المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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