شبكة أمريكية: مقتل شخص في إطلاق النار بواشنطن
شبكة أمريكية: مقتل شخص في إطلاق النار بواشنطن
09:09 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
الشرطة الأمريكية
كتب - علاء المطيري:
قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن حادث إطلاق النار في بلدة روكفورد بولاية واشنطن الأمريكية أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين.
وشهدت إحدى مدارس البلدة إطلاق نار، الأربعاء، أدى إلى إغلاق مدارس أخرى بالبلدة، بينما قالت السلطات الرسمية إنه تم القبض على مطلق النار.
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