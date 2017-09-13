شبكة أمريكية: مقتل شخص في إطلاق النار بواشنطن

كتب - علاء المطيري:

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن حادث إطلاق النار في بلدة روكفورد بولاية واشنطن الأمريكية أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين.

وشهدت إحدى مدارس البلدة إطلاق نار، الأربعاء، أدى إلى إغلاق مدارس أخرى بالبلدة، بينما قالت السلطات الرسمية إنه تم القبض على مطلق النار.