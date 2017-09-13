أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​نبيل العربي: مذكرات عمرو موسي تؤرخ لمرحلة مهمة لتاريخ مصر بكل دقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​نبيل العربي: مذكرات عمرو موسي تؤرخ لمرحلة مهمة لتاريخ بكل دقة

09:11 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

​نبيل العربي: مذكرات عمرو موسي تؤرخ لمرحلة مهمة لتاريخ مصر بكل دقة

الدكتور نبيل العربي

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور نبيل العربي، أمين جامعة الدول العربية السابق، إن مذكرات الدكتور عمرو موسى تؤرخ بكل دقة لمرحلة هامة في تاريخ لمصر وتؤرخ للسياسة الخارجية المصرية والوطن العربي.

وأضاف نبيل العربي، خلال حفل توقيع مذكرات عمرو موسى بأحد فنادق القاهرة، أنه لاشك أن هذه المذكرات هي مرجعًا هامًا لمن يحب الاطلاع على تاريخ مصر.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المذكرات تحمل معلومات وحقائق تاريخية بأسلوب أنيق ودقة لغوية عالية.

وبدأ مساء الأربعاء، حفل توقيع مذكرات "كتابيه" للسيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الذي تنظمه دار الشروق في أحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل، كلاً من فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق للجامعة.

وتحمل المذكرات عنوانًا عريضًا هو "كِتَابِيَهْ"، استمده عمرو موسى من الآية القرآنية الكريمة التي تقول: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ". (الحاقة - 19).

وفي مايو الماضي وقع الدبلوماسي والسياسي البارز، عمرو موسى، مع المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة "دار الشروق"، عقد يمنح "دار الشروق" حقوق نشر مذكراته التى ستصدر في ثلاثة أجزاء.

يشار إلى أن مذكراته تنقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة، الجزء الأول يتحدث عن نشأته وحياته المهنية إلى أن أنهى عمله وزيرًا للخارجية، بينما يتناول الجزء الثاني ثورة الخامس والعشرين من يناير وفترة عمله أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، أما الجزء الأخير فيتناول فترة رئاسته للجنة إعداد الدستور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس وزراء لبنان الأسبق: مذكرات عمرو موسى تحمل العديد من المفاجآت

    أخبار

  • إبراهيم المعلم: مذكرات عمرو موسي توثيق فترة من حياة مصر والعرب​

    أخبار

  • ​بدء حفل توقيع مذكرات "كِتَابِيَهْ" لعمرو موسى

    أخبار

  • غدًا.. عمرو موسى يوقع الجزء الأول من مذكراته "كِتَابِيَهْ"

    أخبار

إعلان

56910f5173.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف