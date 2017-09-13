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بعد خطأ الكأس.. عمرو جمال يحرز أول أهدافه مع بيدفيست

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بعد خطأ الكأس.. عمرو جمال يحرز أول أهدافه مع بيدفيست بعد خطأ الكأس.. عمرو جمال يحرز أول أهدافه مع بيدفيست

التحرير

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سجل المهاجم المصري عمرو جمال أول أهدافه بقميص فريقه الجديد بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي، وذلك أمام جولدن أروز في الجولة الثالثة من الدوري الجنوب إفريقي.

وجاء هدف عمرو جمال في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعدما نجح في إيداع الكرة بالشباك من الزاوية اليمنى ليعادل النتيجة لفريقه بعد إحراز فريق جولدن أروز هدف  التقدم في الدقيقة 32 من الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل 1-1.

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وكان بيدفيست قد تعاقد مع عمرو جمال، على سبيل الإعارة من الأهلي لموسم واحد، ليصبح الغزال أول لاعب مصري في تاريخ جنوب إفريقيا.

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التحرير

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