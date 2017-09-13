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رئيس وزراء لبنان الأسبق: مذكرات عمرو موسى تحمل العديد من المفاجآت

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء لبنان الأسبق: مذكرات عمرو موسى تحمل العديد من المفاجآت

08:54 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

رئيس وزراء لبنان الأسبق: مذكرات عمرو موسى تحمل العديد من المفاجآت

فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

كتبت- نسمة فرج:

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن مذكرات السيد عمرو موسى تحمل العديد من المفاجآت والدورس التي عايشها وقت توليه أمانته لجامعة الدول العربية.

وأضاف السنيورة، خلال حفل توقيع مذكرات عمرو موسي، أن"موسى واجه العديد من الصعاب والمشاكل والتحديات ومنها التحديات العمل مع إسرائيل وحرب الكويت وحرب الخليج"، مشيرا إلى أن المذكرات تكشف كيف تقلد موسي المناصب في الوزرات الدولة المصرية حتى وصل لأمانة جامعة الدول العربية.

وبدأ مساء الأربعاء، حفل توقيع مذكرات "كتابيه" للسيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الذي تنظمه دار الشروق في أحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل، كلاً من فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق للجامعة.

وتحمل المذكرات عنوانًا عريضًا هو "كِتَابِيَهْ"، استمده عمرو موسى من الآية القرآنية الكريمة التي تقول: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ". (الحاقة - 19).

وفي مايو الماضي وقع الدبلوماسي والسياسي البارز، عمرو موسى، مع المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة "دار الشروق"، عقد يمنح "دار الشروق" حقوق نشر مذكراته التى ستصدر في ثلاثة أجزاء.

يشار إلى أن مذكراته تنقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة، الجزء الأول يتحدث عن نشأته وحياته المهنية إلى أن أنهى عمله وزيرًا للخارجية، بينما يتناول الجزء الثاني ثورة الخامس والعشرين من يناير وفترة عمله أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، أما الجزء الأخير فيتناول فترة رئاسته للجنة إعداد الدستور.

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